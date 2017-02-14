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Son dakika... Beyaz Saray'da kritik karar! İstifa etti...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etti. Flynn'in Ruslarla yaptığı görüşmeler ABD'de tartışma konusu olmuştu. Öte yandan Flynn, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini de savunmuştu

Son dakika... Beyaz Saray'da kritik karar! İstifa etti...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etti. Flynn'in Ruslarla yaptığı görüşmeler ABD'de tartışma konusu olmuştu. Öte yandan Flynn, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini de savunmuştu

14 Şubat 2017 Salı 08:28
Son dakika... Beyaz Saray'da kritik karar! İstifa etti...
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BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli  Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich  Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa  ettiği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda şu  ifadelere yer verdi:

"Rus Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında  olmayarak seçilmiş Başkan Yardımcısı'nı ve diğerlerini eksik bilgilendirdim.  Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. İstifamı  veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten  onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onların  topladığı diğer muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak  anılacaktır."

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce  Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya  uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş  ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.

Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde  bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen  ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemişti  ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in  yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediği Beyaz Saray Sözcüsü  Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu  değerlendirdiği belirtilmişti.

GÜLEN'İN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİNİ BELİRTMİŞTİ

Türkiye için çok kritik bir göreve getirilen Flynn, ABD'de Başkanlık Seçimleri'nin yapıldığı 8 Kasım günü The Hill sitesine yazdığı bir makalede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini savunmuştu.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

57 yaşındaki emekli Korgeneral Flynn, adını ABD Kongresi’nin bulunduğu Capitol Hill’den alan siyasi analiz sitesi The Hill’de seçim günü yayınladığı makalesinde, “ABD’nin Gülen’e sığınak olmaması gerektiğini” vurgulamıştı.

Flynn, “Müttefikimiz Türkiye bir krizin içinde ve desteğimize gereksinimi var” başlıklı yazısında, Türkiye’nin bir öncelik olarak kabul edilmesi ve ABD dış politikasının baştan düzenlenmesi gerektiğini anlatmıştı.

Yazıda Flynn'ın en dikkat çekici yorumu ise şuydu:

“Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda da Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”


TARTIŞMANIN GEÇMİŞİ

Michael Flynn'in Büyükelçi Kislyak ile Aralık ayında birkaç defa telefon görüşmesi yaptığı biliniyordu. Fakat daha önce hem Flynn hem de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu görüşmelerde ABD'nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların veya Demokrat Parti'nin seçim döneminde hacklenmesinin görüşülmediğini ifade etmişti.

Öte yandan Washington Post'a konuşan dokuz görevli ise bu konuların da konuşulduğunu söyledi. gazete, bu kişilerden bazılarının eski görevliler olduğunu, bazılarının ise hâlâ görevde bulunduğunu belirtti.

Bu haberin ardından Flynn'in sözcüsü geri adım atarak muhabirlere bu konunun görüşülüp görüşülmediği konusunda emin olamadığını söyledi.

Bu açıklama Flynn'in Başkan Yardımcısı Pence'e yalan söylemiş olabileceği söylentilerine yol açtı. Mike Pence'in Cuma günü Flynn ile telefonda iki kere görüştüğü belirtildi.

BAŞKAN NE DİYOR?

Hafta sonunu Florida'da geçiren ABD Başkanı Donald Trump, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Michael Flynn de hafta sonunu Trump'ın yanında geçirdi. Trump'a Pazartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile düzenleyeceği basın toplantısında bu konuda sorular sorulması bekleniyor.

PUTİN'LE AYNI MASADA

Michael Flynn, başından beri Trump'ı kampanyasının ateşli savunucularından olmuş, Donald Trump'ın yanı sıra baş stratejisti Steve Bannon ile de iyi ilişkiler geliştirmişti. Fakat Flynn'in Rusya ile ilişkileri daha önce de soru işaretleri yaratmıştı.

Aralık 2015'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şerefine verilen bir ziyafete katılan Flynn, Putin'in yanında oturmuştu. Flynn'in ekibindeki üst düzey danışmanlardan Robin Townley ise göreve başlamak için gereken Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) incelemesinden geçmeyi başaramamıştı.

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