Son dakika - Bayramlaşan kalabalığa terör saldırısı

DAİLY Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.
Olayda 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor. İngiliz polisi 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken olayın terör bağlantılı olmadığını aktardı.
The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.