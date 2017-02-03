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Son Dakika... Ancak IŞİD yapabilirdi!

Terör örgütünün Musul'daki hayvanat bahçesinde aç bıraktığı canlılardan bazılarının öldüğü ortaya çıktı, aslanların ise kablolarla bağlandığı görülüyor. Yaklaşık bir ay sonra ilk kez yemek yiyen hayvanlar, dünyada gündem oldu

Son Dakika... Ancak IŞİD yapabilirdi!

Terör örgütünün Musul'daki hayvanat bahçesinde aç bıraktığı canlılardan bazılarının öldüğü ortaya çıktı, aslanların ise kablolarla bağlandığı görülüyor. Yaklaşık bir ay sonra ilk kez yemek yiyen hayvanlar, dünyada gündem oldu

03 Şubat 2017 Cuma 12:27
Son Dakika... Ancak IŞİD yapabilirdi!
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IRAK'IN en büyük ikinci kenti Musul'dan adım adım silinen terör örgütü IŞİD, geride tarifi imkansız tablolar bırakıyor. IŞİD'den kurtarılan kentin doğu yakasındaki hayvanat bahçesine gidenler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Terör örgütü, kafeslerde çaresiz bir şekilde bekleyen hayvanları açlığa terk etmiş. Aralarında aslanlar ve ayıların da bulunduğu hayvanlardan bazıları ölürken, bir deri bir kemik kalan aslanların tellerle kafeslere bağlandığı görülüyor. IŞİD karşıtı Musul Göz adlı grubun paylaştığı fotoğraflarda, bir ayı paslı demirparmaklıklar ardından dışarıya bakıyor. Musul Göz grubu üyeleri, Nur Park Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara yiyecek verdi. Bazıları ayakta durmakta zorlanan hayvanlar, bir aydır ilk kez beslenmiş oldu. Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğraflar ise, hayvanat bahçesinin tamamen harabeye döndüğünü gösteriyor.

70 bin sivil rehin

Haziran 2014'ten bu yana Musul'u kontrol eden IŞİD, halihazırda BM tahminlerine göre yaklaşık 700 bin sivili rehin tutuyor. Halihazırda 17 Ekim'de başlayan büyük operasyonla birliket evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 200 bini geçti. Kentin doğu mahallelerinde yaşayan on binlerce sivil ise evlerine geri döndü. 17 Ekim'de başlayan büyük operasyonun ilk haftalarında bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı ateşleriyle yoğun direniş gösteren örgüt, geçen ay kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusunu tamamen kaybetti. Irak Ordu birlikleri, Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinden oluşan 100 bini aşan silahlı unsur, Musul'u tamamen kuşatmış durumda.

Savaş uçakları 2,5 yılda 200 sivili bombaladı

ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarıyla destek verdiği operasyonda, savaş uçakları IŞİD hedeflerini bombalıyor. Ancak, 2,5 yılı aşkın bir süredir devam eden bombardımanlarda zaman zaman siviller de yanlışlıkla vuruldu. ABD ordusu, Irak ve Suriye'de yaklaşık 200 kadar sivilin bugüne kadar hayatını kaybettiğini resmen açıkladı. Geçen yıl topraklarının dörtte birini kaybeden IŞİD, köşeye sıkışmış durumda. Musul dışında Suriye'nin batısındaki El Bab'da Türk ordusu tarafından çevrelenen örgüt, fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatma altında. IŞİD, geçen yıl Felluce ve Sirte gibi önemli merkezleri kaybetti.

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