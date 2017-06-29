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Son dakika... ABD listeyi genişletiyor! Uçuşlarda yeni önlemler geliyor...

105 ülkedeki 280 havalimanından Birleşik Devletler'e kalkacak uçaklarda yolcular ve elektronik cihazlar daha sıkı kontrol edilecek, köpekli denetim yaygınlaşacak. Yeni kurallara dört ay içinde uymayan havayolu şirketlerinin elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek, hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek. Türkiye'nin de yer aldığı Müslümanların ağırlıklı yaşadığı sekiz ülkeden gerçekleşen uçuşlardaki dizüstü bilgisayar yasağı ise aynen kaldı. ABD'ye vize başvurularında ise altı ülke için yeni kurallar geldi. Çoğunluğu Müslüman altı ülkeden Amerika'ya gitmek isteyenlerden, yakın akraba veya bir kurumdan kabul şartı aranacak. Yakın akraba tanımı büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlıyı kapsamıyor.

Son dakika... ABD listeyi genişletiyor! Uçuşlarda yeni önlemler geliyor...

105 ülkedeki 280 havalimanından Birleşik Devletler'e kalkacak uçaklarda yolcular ve elektronik cihazlar daha sıkı kontrol edilecek, köpekli denetim yaygınlaşacak. Yeni kurallara dört ay içinde uymayan havayolu şirketlerinin elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek, hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek. Türkiye'nin de yer aldığı Müslümanların ağırlıklı yaşadığı sekiz ülkeden gerçekleşen uçuşlardaki dizüstü bilgisayar yasağı ise aynen kaldı. ABD'ye vize başvurularında ise altı ülke için yeni kurallar geldi. Çoğunluğu Müslüman altı ülkeden Amerika'ya gitmek isteyenlerden, yakın akraba veya bir kurumdan kabul şartı aranacak. Yakın akraba tanımı büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlıyı kapsamıyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:26
Son dakika... ABD listeyi genişletiyor! Uçuşlarda yeni önlemler geliyor...
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ABD, ülkeye yapılan uçuşlardaki güvenliği arttırmak için yeni önlemler alınacağını duyurdu ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, nüfusunun çoğunluğu Müslüman sekiz ülkeden kalkan uçuşlara uygulanan kabinde dizüstü bilgisayar yasağı genişletilmedi. Yeni önlemler, 105 ülkede yolcular ve elektronik cihazlarının daha sıkı denetlenmesini öngörüyor.

Havayolu şirketlerinin yeni kurallara uymaları için 120 gün süreleri olacak. Uymadıkları takdirde yolcularının elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek.

İç Güvenlik Bakanı John Kelly yeni önlemleri açıklarken "Düşmanlarımız, patlayıcıları saklamak, içeridekilerden adam kazanmak ve uçak kaçırmak için yeni yöntemler buluyor. Her yeni tehditle yeni bir adım atamayız. Bunun yerine seyahat edenlerin güvenliği ve teröristlerin başarmasını zorlaştırmak için genel anlamda yeni önlemler almalıyız "dedi.

Kelly'nin sonuncular olmayacağını söylediği önlemler:

Yolcu denetiminin sıkılaştırılması
Kişisel elektronik cihazların daha sıkı bir şekilde denetlenmesi
Uçağın etrafında ve yolcu alanlarında artan güvenlik önlemleri
Köpeklerle denetimlerin arttırılması


Günlük 325 bin yolcu

Yeni önlemlerin nasıl uygulanacağı konusunda detay verilmedi, ancak 280 havaalanı ve 180 havayolu şirketi için geçerli olacak ve günde 325 bin yolcu taşıyan 2100 sefer için geçerli olacak.

Kelly geçen ay dizüstü bilgisayar yasağını genişletip genişletmemeyi değerlendirdiklerini söylemişti.

Bu açıklamayla, özellikle business class yolcuları etkileyeceğinden kaygılanan havayolu şirketleri rahat bir nefes aldı.

Hatta İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemelere uydukları takdirde ilk dizüstü bilgisayar yasağı getirilen havaalanlarının, yasaktan muaf tutulabileceğini söyledi.

Akıllı telefondan büyük cihazlar, Türkiye, Fas, Ürdün, Mısır, BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt çıkışlı ABD uçuşlarında uçağın kabinlerine sokulamıyor. İngiltere de altı ülke için benzer bir uygulama başlatmıştı.

Vize başvurularında yakın akraba şartı geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemenliler için vize başvurularında yeni kurallar getirildiğini duyurdu. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman altı ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ koşulu aranacak.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yeni kuralların perşembe sabahından itibaren hayata geçeceğini bildiriyor.

Başvuru sahipleri, ABD'de yaşayan yakın akraba veya yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek zorunda.

Yakan akraba tanımı, ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin veya kardeşleri kapsıyor. Büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlı gibi ikinci derecede yer alan aile bireyleri kapsam dışında. 

Söz konusu altı Müslüman ülkeden yeni vize başvurusunda bulunacak kişiler, ABD'de bu tür bir yakın akrabalık bağına sahip olmamaları durumunda yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olmalarına göre değerlendirilecek.

Yeni kurallar, bazı istisnalar dışında ABD'ye mülteci başvurusu yapılan tüm ülkeler için de geçerli olacak.

Amerikan Yüksek Mahkemesi, Pazartesi günü Başkan Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman altı ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesini kısmen onaylamıştı.

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