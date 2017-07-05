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Son dakika... ABD anında yanıt verdi! Füzeler ateşlendi

Kuzey Kore'nin ilk kıtalararası balistik füzesini test ettiğini doğrulayan Washington, Güney Kore ile birlikte tatbikata girişti. Kim Jong-un'a gözdağı veren tatbikatta bu kez karşı füzeler ardı ardına fırlatıldı. ABD, Pyongyang'ın denemesinden saatler sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Çin, Kuzey Kore krizini çözmek için Rusya'nın planını kabul etti. Plana göre, ABD ve müttefiklerinin icra ettiği büyük tatbikatlara son verilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin de her tür füze ve nükleer programı dondurması sağlanacak.

Son dakika... ABD anında yanıt verdi! Füzeler ateşlendi

Kuzey Kore'nin ilk kıtalararası balistik füzesini test ettiğini doğrulayan Washington, Güney Kore ile birlikte tatbikata girişti. Kim Jong-un'a gözdağı veren tatbikatta bu kez karşı füzeler ardı ardına fırlatıldı. ABD, Pyongyang'ın denemesinden saatler sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Çin, Kuzey Kore krizini çözmek için Rusya'nın planını kabul etti. Plana göre, ABD ve müttefiklerinin icra ettiği büyük tatbikatlara son verilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin de her tür füze ve nükleer programı dondurması sağlanacak.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:08
Son dakika... ABD anında yanıt verdi! Füzeler ateşlendi
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DÜNYA, dün gece saat 02.40'tan bu yana Kuzey Kore'nin fırlattığı nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzenin (ICBM) şokunu yaşıyor. Kim Jong-un, 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaşan Hwasong-14 adlı ABD topraklarını vurabileceğini duyurdu.

Nükleer füzeleri asla pazarlık konusu yapmayacaklarını belirten Kim, Hwasong-14'ün atom ve hidrojen bombaları taşıyabildiğini söyledi.

Dünyayı titreten denemenin ardından ABD ve Güney Kore, birlikte tatbikata girişti. Uluslararası haber ajansları, Doğu Denizi kıyılarında fırlatılan çok sayıda füzenin fotoğrafını arka arkaya dünyaya geçti.

Kuzey Kore'ye karşı icra edilen tatbikatta Ordu Taktik Füze Sistemi ile Hyunmoo Missile II füzeleri ateşlendi.

Paju'daki tatbikatta ise tankların sahne aldığı görülüyor.
ABD kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson son füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu kabul etti. Tillerson, "Washington nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyecektir" dedi.

Hwasong-14'ün ABD'nin batısındaki Alaska'yı vurabileceği tahmin ediliyor.

ABD'nin Güney Kore kıyılarına uçak gemisi göndermesiyle taraflar Nisan ayında nükleer bir savaşın eşiğine gelmişti.

BMGK acil toplanıyor

Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de acil toplantıya çağırdı. Açık yapılacak toplantı bugün Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, BM kararlarını arsız şekilde ihlal eden füze testini kınadı.

Rusya devreye giriyor

Rusya ve Çin de Kuzey Kore'nin füze testine tepkili. Moskova'yı ziyaret eden Çin lideri Şi Jinping, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlandı. Ortak basın toplantısı yapan iki lider, Rusya'nın önerdiği Kuzey Kore planını Pekin yönetiminin kabul ettiğini açıkladı.

Plana göre, ABD ve müttefiklerinin icra ettiği büyük tatbikatlara son verilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin de her tür füze ve nükleer programı dondurması sağlanacak.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, uzun menzilli kıtalararası balistik füzenin 39 dakika havada kaldığını ve 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığını duyurmuştu. ABD ve Güney Kore ise, 930 kilometre mesafe kateden füzenin Japon denizine düştüğünü belirtmişti.

Bir önceki büyük test

Kuzey Kore, Mayıs ayının ortasında o zamana kadarki en uzun menzilli füzesini denemişti. Nükleer başlık taşıyabilen Hwasong-12 isimli füze, 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşmış ve 787 kilometre katetmişti. Füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.

Ürküten harita

Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir harita yayınladı. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un haritasına göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı, Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışıyor.

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