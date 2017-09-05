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Şoke eden haber! Hayatını kaybetti...

"Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandıran Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi, hayatını kaybetti

Şoke eden haber! Hayatını kaybetti...

"Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandıran Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi, hayatını kaybetti

05 Eylül 2017 Salı 13:37
Şoke eden haber! Hayatını kaybetti...
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"ROBİNSON Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandıran Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi, hayatını kaybetti. 
2015 yılında vizyona giren "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Serhat Kılıç'la başrolü paylaşan John Nyambi, böbrek yetmezliği nedeniyle doğum yeri Malavide hayatını kaybetti. 24 yaşında hayata veda eden oyuncu, 2010 yılında Malaviden Türkiye'ye okumak için gelmişti ve Karadeniz Teknik Üniversitesi biyoloji Bölümü'nde eğitim görmüştü.  
ACIMIZ TARİFSİZ 
Robinson Crusoe ve Cuma filminin yönetmeni Gürcan Yurt, Nyambi'nin ölümüyle ilgili olarak Twitter hesabından, Hep mi iyiler kaybeder? Filmde Cumayı canlandıran John kardeşimi kaybettiğimizi öğrendim. Acımız tarifsiz ifadesini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Robinson Crusoe Ve CumaMalaviJohn Nyambi
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