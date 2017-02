Sokaklar cesetlerle doldu

BREZİLYA'DA şiddet olayları korkunç bir boyuta ulaştı. Çetelerin, mafyaların çatışmaları sonucu sokaklar kan gölüne döndü. Her yerde kanlar içinde yatan bir ceset görmek mümkün... Espirito Santo eyaletinde okullar kapalı, futbol maçları iptal edildi. Güvenlik açığı öyle tehlikeli bir boyuta ulaştı ki bir çok insan dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. Bir Brezilyalı “Bugün evimden ayrılmayı dahi düşünmedim. Burada olanlar tamamen çılgınlık. Kalabalık alanlarda dahi elinde silahlarla birbirini kovalayan insanlar, onlarca insan alışveriş merkezlerindeki her şeyi çalıyor, cesetler bile sokaklarda ” diyor. Cumartesi günü düşük maaşları protesto etmek için polislerin gireve gitmesi ülkeyi cehenneme çevirdi. Şiddet olaylarında yaşanan patlama sonrası duruma askeri polis el koydu. Hükümetse grevin yasa dışı olduğunu belirterek polise karşı dava açma tehdidinde bulundu.