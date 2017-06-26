Sokak ortasında soyguncu dehşeti 

AMERİKA Birleşik Devleti’nin New Orleans şehrinde kaydedilen görüntülerde, iki gencin sokakta yürüdüğü görülüyor.
Bu sırada iki kişi de arkadan yaklaştıkları şahıslara saldırıyor. Daha sonra sonra 2 soyguncu daha olay yerine geliyor ve gençlerin üzerinde ne var ne yoksa alarak olay yerinden kaçıyor. Talihsiz gençlerden birinin kanlar içinde yerde kaldığı görülürken o anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor.
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