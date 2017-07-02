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Sokak ortasında seks yapan çift şok etti

İngiltere'nin Greater Manchester kentine bağlı Wigan kasabasında görenleri şoke eden bir olay yaşandı. The Sun gazetesinin sayfalarına taşıdığı skandal, bir çiftin bir çöp tenekesinin yanında cinsel ilişkiye girmesiydi

Sokak ortasında seks yapan çift şok etti

İngiltere'nin Greater Manchester kentine bağlı Wigan kasabasında görenleri şoke eden bir olay yaşandı. The Sun gazetesinin sayfalarına taşıdığı skandal, bir çiftin bir çöp tenekesinin yanında cinsel ilişkiye girmesiydi

02 Temmuz 2017 Pazar 20:31
Sokak ortasında seks yapan çift şok etti
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SPİCE Lounge Indian Restoranı’nın arkasında ve bir barın yanında akşam üzeri 20:00 sularında çekilen görüntülerde bir çift etraftan geçenlere aldırmadan cinsel ilişkiye giriyor.

Kimlikleri tespit edilemeyen çift, yanlarından geçenleri ve yaptıklarını kayıt altına alanları umursamadan sevişmeyi sürdürüyor.

Ortaya yeni çıkan görüntülerin geçen yıl Temmuz ayında çekildiğini söyleyen bir kaynak, “Muhtemelen tüm gün içtiler. Gün ışığında böyle bir şey yaptıklarına göre kesinlikle kafaları normal değildi” dedi.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 20:41
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