Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

SPICE Lounge Indian Restoranı’nın arkasında ve bir barın yanında akşam üzeri 20:00 sularında çekilen görüntülerde bir çift etraftan geçenlere aldırmadan cinsel ilişkiye giriyor.
Kimlikleri tespit edilemeyen çift, yanlarından geçenleri ve yaptıklarını kayıt altına alanları umursamadan sevişmeyi sürdürüyor.
Ortaya yeni çıkan görüntülerin geçen yıl Temmuz ayında çekildiğini söyleyen bir kaynak, “Muhtemelen tüm gün içtiler. Gün ışığında böyle bir şey yaptıklarına göre kesinlikle kafaları normal değildi” dedi.
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