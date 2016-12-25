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Şok! Uçakta onlar da vardı...

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'de düştü. Suriye'ye giden Rus uçağının içerisine Kızıl Ordu Korosu da vardı. Rusya Savunma Bakanlığı uçakta bulunan Kızıl Ordu Korosu'nun Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'nde konser vermeye gittiğini açıkladı

Şok! Uçakta onlar da vardı...
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RUSYA Savunma Bakanlığı'na ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan yaklaşık 20 dakika sonra Karadeniz'e düştü. Suriye'ye gittiği öğrenilen Rus uçağındaki yolcular hakkında da önemli bilgiler ortaya çıktı. Uçakta askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri bulunduğu öğrenildi. Kızıl Ordu Korosu, Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konserlerle tanınıyordu.
Dünyanın en büyük ve ünlü ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.
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Etiketler; #Rusya Savunma Bakanlığı #Tu-154 #Suriye #Kızıl Ordu Korosu
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