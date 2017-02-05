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Yeni Alanya E - Gazete

Soğuk hava ülkede 37 can aldı

Afganistan'da günlerdir etkili olan soğuk hava, kar yağışı ve çığ, Badahşan, Bamyan, Parvan ve Herat vilayetlerinde 37 kişinin ölümüne yol açtı

Soğuk hava ülkede 37 can aldı

Afganistan'da günlerdir etkili olan soğuk hava, kar yağışı ve çığ, Badahşan, Bamyan, Parvan ve Herat vilayetlerinde 37 kişinin ölümüne yol açtı

05 Şubat 2017 Pazar 11:57
Soğuk hava ülkede 37 can aldı
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BADAHŞAN Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Sayed Abdullah  Hamayun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Mah Mey ve Yavan  ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 18 kişinin  hayatını kaybettiğini söyledi.
Soğuk hava nedeniyle 8 kişinin yaralandığını ifade eden Hamayun,  şiddetli kar yağışı sonucu 10 ilçenin yollarının ulaşıma kapandığını belirtti.
 Bamyan ve Herat'ta 4 kişi öldü
Bamyan Valiliği sözcüsü Abdurahman Ahmadi de etkili olan kar yağışı  nedeniyle Bamyan'ın tüm ilçelerinin bağlantı yollarının kapandığını kaydetti.
Bamyan'ın Zarin köyünde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü dile  getiren Ahmadi, bir kişinin de yaralandığını vurguladı.
Öte yandan Herat Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Abdulhamid  Mubariz Hamidi, Herat'ın Adraskan ilçesinde 2 kişinin donarak yaşamını  yitirdiğini aktardı.
Parvan'da çığ: 15 ölü
Ülkenin Parvan vilayetinin Surhi Parsa ilçesinde çığ düşmesi sonucunda  15 kişinin öldüğü bildirildi.
 Parvan Valisi Muhammad Asim Asim, çığ düşmesi neticesinde 3 evin kar  altında kaldığını söyledi.
Çığ altında kalan 15 kişinin öldüğünü belirten Asim, 10 kişinin de  yaralandığını kaydetti.
Afganistan'ın kuzey illerini başkente bağlayan tek geçit noktası olan  Salang tüneli kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, Uluslararası Kabil  Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Soğuk HavaAfganistanBadahşanBamyanParvanHerat
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