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Skandal! 'Tecavüz sırasında çığlık atmadı' diye saldırgan aklandı

İtalya'yı ayağa kaldıran kararda hakim kadının 'yeter' demesini kanıt olarak görmedi. Tecavüz edilen kadın "Bazen hayır demek yeterlidir. Güç kullanmadım, şiddete başvurmadım. Keşke başvursaydım. Dondum kaldım" dedi

Skandal! 'Tecavüz sırasında çığlık atmadı' diye saldırgan aklandı

İtalya'yı ayağa kaldıran kararda hakim kadının 'yeter' demesini kanıt olarak görmedi. Tecavüz edilen kadın "Bazen hayır demek yeterlidir. Güç kullanmadım, şiddete başvurmadım. Keşke başvursaydım. Dondum kaldım" dedi

26 Mart 2017 Pazar 13:41
Skandal! 'Tecavüz sırasında çığlık atmadı' diye saldırgan aklandı
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İTALYA'DA tecavüzle suçlanan bir adam, tecavüze uğradığını söyleyen kadının çığlık atmaması nedeniyle aklandı.
Torino'da geçen ay görüldüğü belirtilen davada yargıç, kadının sadece "Yeter" demesinin tecavüzü kanıtlamaya yeterli olmadığına hükmetti. Kadın hakkında iftira davasının açılması, ülkede tepkiye neden oldu.
Muhalefet milletvekili Annagrazia Calabria, "Olayın şoku içindeki bir kadını gösterdiği tepki nedeniyle cezalandıramazsınız" dedi.
Bakanlık inceleme başlattı
Adalet Bakanı Andrea Orlando davayı incelemeleri için bakanlık müfettişlerini görevlendirdi.
Corriere della Sera gazetesine göre, Torino'da hastanelerde çalışan kadın, 46 yaşındaki zanlının kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve bir daha iş vermemekle tehdit ettiğini söyledi.
Duruşmada yargıç kadına neden güçlü tepki vermediğini sordu. Kadın, "Bazen hayır demek yeterlidir. Güç kullanmadım, şiddete başvurmadım. Keşke başvursaydım. Dondum kaldım" dedi.
Kadının çocukluğunda da defalarca babasının tacizine uğradığı belirtiliyor. Tecavüzle suçlanan adam, kadının rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi.

 
 

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Anahtar Kelimeler:
Tecavüzçığlıkİtalya
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