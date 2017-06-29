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Skandal! Cinsel taciz suçlaması

Vatikan Hazinedarı Kardinal Pell hakkında birçok kişiden taciz suçlaması gelince Avustralya polisi soruşturma başlattı. Kıdemli Kardinal, 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacak. Dünyada ilk haber olan gelişme, Vatikan'da depreme yol açtı

Skandal! Cinsel taciz suçlaması

Vatikan Hazinedarı Kardinal Pell hakkında birçok kişiden taciz suçlaması gelince Avustralya polisi soruşturma başlattı. Kıdemli Kardinal, 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacak. Dünyada ilk haber olan gelişme, Vatikan'da depreme yol açtı

29 Haziran 2017 Perşembe 09:43
Skandal! Cinsel taciz suçlaması
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AVUSTURALYA Polisi, Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltti. Avustralya'nın Victoria eyaleti polisi, suçlamaların yıllar önceki olaylarla ilgili olduğunu belirtti.
 
Polis yetkilisi Shane Patton Vatikan hazinesinde görev yapan Kardinal Pell hakkında birden çok kişi tarafından taciz iddiasında bulunulduğunu belirtti. Pell ise suçlamaları reddediyor.
 
Kiliseden yapılan açıklamada "Kardinal Pell, doktorların tavsiyesi ve onayıyla, mümkün olduğunca kısa sürede Avustralya'ya geri dönecek. Duruşmanın yapılacağı ve suçlamalar karşısında kendisini savunacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
 
Vatikan'da hazinenin başındaki isim olan Pell, Katolik Kilisesi'ndeki en üst düzey üçüncü yetkili.
 
Victoria Polisi, Kardinal Pell'i geçen ay savcıların yaptığı tavsiye üzerine suçlamaya karar verdiklerini belirti.
 
Polis Yetkilisi Patton "Cardinal Pell, birden çok şikayetçinin dile getirdiği birden çok suçlamaylla karşı karşıya" dedi.
 
İddiaların ayrıntıları açıklanmazken, Patton ayrıca soruşturmadaki süreç ve işlemlerin diğer soruşturmalardan farklı olmadığını söyledi ve "Kardinal Pell bu soruşturmadaki diğer herkes gibi muamele gördü" dedi.
 
Kardinalin 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacağı belirtildi. Kardinal geçen yıl Roma'da Avustralyalı dedektiflere gönüllü ifade vermişti.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 10:39
Anahtar Kelimeler:
VatikanKardinal PellShane Patton
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