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Skandal büyüyor! Eski sağlık bakanı gözaltına alındı

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında eski Sağlık Bakanı Moon Hyung-pyo gözaltına alındı

Skandal büyüyor! Eski sağlık bakanı gözaltına alındı
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ESKİ sağlık Bakanı Moon, Samsung iştiraki iki şirketin tartışmalı birleşme anlaşmasını desteklemesi için Ulusal Emekilik Hizmetleri Kurumuna baskı yapmakla suçlanıyor.  Savcıların, Moon'un tutuklanıp tutuklanmayacağına 48 saat içinde karar vereceği  ifade edildi. 
Bu arada savcılar, Park'ın eğitim ve kültürden sorumlu eski sekreteri  Kim Sang-ryul'u, Park yönetimine mesafeli olan sanatçı ve fikir adamlarını "kara  listeye" alarak devlet desteğinden mahrum bıraktığı yönündeki iddiaları  soruşturmak üzere ifadeye çağırdı.
 
BAĞIŞ KARŞILIĞI SİYASİ MENFAAT
Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in  yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.
 
Soruşturma kapsamında Park'ın gözatındaki dostu Choi'nin yöneticisi  olduğu kültür ve spor alanlarında faaliyet gösteren Mir ve K-Sports adlı iki  vakıf mercek altına alındı. Aralarında söz konusu vakıflara 20 milyon wondan  (yaklaşık 60 milyon lira) fazla bağış yapan elektronik devi Samsung'un da  bulunduğu bağışçı holdingler hakkında inceleme yapıldığı belirtilmişti.
 
Holdinglerin söz konusu bağışlar karşılığında devletten herhangi bir  özel menfaat elde edip etmediği araştırılıyor. Soruşturmanın özellikle Ulusal  Emeklilik Hizmetleri Kurumunun geçen yıl Samsung ve şirkete ait başka firmalar  arasında yapılan bir birleştirme düzenlemesine verdiği onayın üzerinde durduğu  bildirilmişti. Konuyla ilgili Emeklilik Kurumundan bir yetkilinin ifadesine  başvurulmuştu.
 
Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından  9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar  vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.
 
Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse Aralık 2017'de yapılması  planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel  seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki  60 gün içinde yapılması gerekiyor.
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Etiketler; #sağlık #güney kore #Park Geun-hye #Ulusal Emekilik Hizmetleri Kurumu
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