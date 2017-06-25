Sisi onayladı: Ada o ülkeye verildi

KIZIL Deniz’deki yerleşimin olmadığı Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a devredilmesi konusunda Suudi Kralı Salman’ın geçen yıl Mısır’a yaptığı ziyaret sırasında Mısır Devlet Başkanı Sissi ile görüşmesinde anlaşmaya varılmıştı.

Mısır Parlamento’sunun iki adanın devri kararını geçtiğimiz günlerde onaylamasından sonra Mısır’da halk sokaklara dökülmüş, muhalefet Devlet Başkanı Sissi’yi Suudi yardımı karşılığı ülke topraklarını satmakla suçlamıştı.

Diğer yandan Mısır’da bir mahkeme aldığı kararla iki adanın Suudi Arabistan’a devrini gören parlamento kararını iptal ettiğini duyurmuştu.

Ancak Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili kararını verene kadar hiç bir mahkeme kararının geçerli olmayacağını duyurmuştu.