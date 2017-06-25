Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.794
DOLAR
3.5028
STERLIN
4.4668
EURO
3.9236
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Sisi onayladı: Ada o ülkeye verildi

Kızıl Deniz’de Mısır'a ait iki adanın Suudi Arabistan’a devredilmesini öngören Parlamento kararı Mısır Devlet Başkanı Abdul Fattah al-Sisi tarafından onaylandı

Sisi onayladı: Ada o ülkeye verildi

Kızıl Deniz’de Mısır'a ait iki adanın Suudi Arabistan’a devredilmesini öngören Parlamento kararı Mısır Devlet Başkanı Abdul Fattah al-Sisi tarafından onaylandı

25 Haziran 2017 Pazar 11:06
Sisi onayladı: Ada o ülkeye verildi
banner404

KIZIL Deniz’deki yerleşimin olmadığı Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a devredilmesi konusunda Suudi Kralı Salman’ın geçen yıl Mısır’a yaptığı ziyaret sırasında Mısır Devlet Başkanı Sissi ile görüşmesinde anlaşmaya varılmıştı.

Mısır Parlamento’sunun iki adanın devri kararını geçtiğimiz günlerde onaylamasından sonra Mısır’da halk sokaklara dökülmüş, muhalefet Devlet Başkanı Sissi’yi Suudi yardımı karşılığı ülke topraklarını satmakla suçlamıştı.

Diğer yandan Mısır’da bir mahkeme aldığı kararla iki adanın Suudi Arabistan’a devrini gören parlamento kararını iptal ettiğini duyurmuştu.

Ancak Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili kararını verene kadar hiç bir mahkeme kararının geçerli olmayacağını duyurmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.06.2017 11:07
Anahtar Kelimeler:
Kızıl DenizMısırSuudi ArabistanParlamento Kararı Mısır Devlet Başkanı Abdul Fattah Al-Sisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika - Bayramlaşan kalabalığa terör saldırısı
Son dakika - Bayramlaşan kalabalığa terör saldırısı
Tokyo'da Türk kebapçılara şok!
Tokyo'da Türk kebapçılara şok!
Rusya'dan Norveç'e uyarı: Tansiyon yükseliyor
Rusya'dan Norveç'e uyarı: Tansiyon yükseliyor

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals