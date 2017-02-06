Sırtını sattı!

İSVİÇRELİ Tim Steiner, sırtını bir tuval gibi kullanması için Belçikalı sanatçı Wim Delvoye’ye emanet etti. İkilinin 10 yıl önce yaptığı bu anlaşma sonucunda Steiner’ın sırtına kapsamlı bir dövme yapıldı. Yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından tamamlanan projeye ‘TIM’ adı verildi. 2008’de ise Delvoye, Steiner’ın sırtındaki ‘sanat eseri’ni Alman koleksiyoncu Rik Reinking’e 150 bin euro’ya (598 bin TL) sattı. Steiner ise bu paranın 3’te birini aldı.



5 saat boyunca sergiliyor

O tarihten bu yana galerilerde sırtını sergileyen Steiner, ölene kadar da bu görevini sürdürecek. Yılda en az üç galeride bulunması gereken Steiner’ın en uzun süre bulunduğu yer ise Avustralya oldu. Hobart’taki Modern Sanatlar Müzesi’nde haftada 6 gün, 5 saat olmak üzere 1 yıl çalışan Steiner, ‘Benim için en zorlu deneyimdi’ ifadesini kullanıyor.

‘Geçici bir çerçeveyim’

Yaptığı bu çalışmayı anlamayanlara ‘Sırtım tuval ve ben de geçici bir çerçeveyim’ diyen Steiner öldüğünde, sırt derisi yüzülecek ve deri, Reinking’in kişisel sanat koleksiyonunun bir parçası olarak çerçevelenecek. Steiner bu durumla ilgili de, “Bu eski bir konsept; Japon dövme tarihinde pek çok kez yapılmış. Şayet düzgün bir biçimde çerçevelenirse, kötü bir fikir değil” diye konuştu.