Sırbistan'da Brnabic lideliğindeki hükümet güvenoyu aldı

SIRBİSTAN meclisinde yapılan oylamada yeni hükümete 55'e karşı 157 oyla güvenoyu verildi.
Brnabic, mecliste yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın kaybedecek zamanı olmadığını söyleyerek, "Ben ve ekibim Sırbistan vatandaşlarına en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.
Eşcinsel kimliğini gizlemeyen kadın Başbakan Brnabic, geçen yıl kurulan Vucic hükümetinde Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev almıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.