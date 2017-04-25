Sıra dışı bir başkan

FRANSA'DA hafta sonunda gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’le birlikte ikinci tura çıkmayı garantileyen Emmanuel Macron, Fransız siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Pek çok Fransız şimdiden, ilk turda oyların 24.1’ini alarak sandıktan birinci aday olarak çıkmayı başaran Macron’a yeni cumhurbaşkanı olarak bakıyor.

Siyaset arenasında sadece birkaç yıldır bulunan ve daha önce hiç seçim tecrübesi bulunmayan Macron, hamisi Cumhurbaşkanı François Hollande’a sırtını dönerek kendi siyasi hareketini kurmuştu. Siyasi yorumcular, ‘En Marche’ (Yürüyüş) hareketinin liderliğini yürüten Macron’un, merkez sağ ve merkez solu karşısına alarak giriştiği siyasi macerada başkanlık koltuğuna oturması durumunda, ülkesini bir siyasi belirsizliğe sürükleme tehlikesi taşıdığı yorumunda bulunuyor. Merkez partileri arkasına almayan bir cumhurbaşkanının Fransız Parlamentosu’ndan nasıl destek alacağı merak konusu. Macron, bir sonraki seçimlerde En Marche hareketinin aday gösterdiği isimlerin meclise gireceğini öne sürüyor, ancak merkez partilerin cumhurbaşkanını etkisiz kılmak için ellerinden geleni yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

En genci olacak

39 yaşındaki Macron, ikinci turda Le Pen’i yenmeyi başarırsa Fransa tarihinde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan en genç isim olacak.

Sandıktan Erdoğan ‘çıktı’

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bazı gurbetçiler, oy pusulalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini yazdı. Bir Türk kökenli seçmen, zarfın içine üzerinde “Reisten başka oy verecek adam yok. Uzun adam şu Avrupa’ya bir el atsan” ifadelerinin yer aldığı bir not da koydu.

Şansı yok

Anketler, aşırı sağcı Marine Le Pen’in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Macron’a karşı büyük bir yenilgiye uğrayacağını öngörüyor. Anketlere göre Macron oyların yüzde 62’sini, Le Pen ise yüzde 38’ini alacak.

Aşkları kapak olmuştu

Yerel basında Macron’un adı, siyaset arenasındaki hızlı çıkışından çok aşk hayatıyla gündeme geliyor. Macron, henüz lisedeyken aşık olduğu öğretmeni Brigitte Trogneux ile evli.

Trogneux Paris Match dergisine verdiği röportajda, “Emmanuel 17 yaşındayken bana geldi ve ‘Ne yaparsan yap, seninle evleneceğim’ dedi” ifadelerini kullanmıştı. 64 yaşında olan Trogneux, 2007 yılında eski kocasından boşanarak Macron’la evlenmişti. Trogneux’nun önceki evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor.