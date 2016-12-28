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"Sınırı geçenler deport edilecek"

Hatay Valisi Erdal Ata, Musul'un Telafer ilçesinden kaçarak Suriye üzerinden Hatay'a gelenlerle ilgili "Kilis Valiliğiyle görüştük, biz onları karşıda, Suriye tarafında bir kamp var oraya göndereceğiz. Sınırı geçenleri deport edeceğiz." dedi

"Sınırı geçenler deport edilecek"
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HATAY Valisi Erdal Ata, yaptığı açıklamada, Telafer'den kaçanların  çaresizlikten dolayı Suriye üzerinden Hatay'a ulaştığını belirtti.
 
Bölge halkının baskı ve tehditle korkutulduğunu anlatan Ata, "Bu  insanlar da çaresizlikten dolayı Suriye üzerinden buraya kadar ulaşıyorlar.  Bunları maalesef biz alamıyoruz. Sınırda yakalananlara insani her türlü yardımlar  yapılıyor, hasta olanların tedavilerini yaptırıp ondan sonra tekrar sınırdan  deport ediyoruz. Kilis Valiliğiyle görüştük, biz onları karşıda, Suriye tarafında  bir kamp var oraya göndereceğiz. Sınırı geçenleri deport edeceğiz." diye konuştu.
 
Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı da Irak'ta meydana gelen  terör olayları ve şiddetli çatışmalardan dolayı evlerini terk eden yüzlerce  kişinin Suriye'ye, oradan da Türkiye'ye geldiğini, bu kişilere ellerinden gelen  desteği verdiklerini kaydetti.
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Etiketler; #Hatay #Erdal Ata #musul
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