Sınırdan elinde DEAŞ bayrağıyla böyle geçti!

Elinde terör örgütü DEAŞ bayrağıyla Almanya sınırından geçen Danimarkalı bir kişi, Berlin saldırısının ardından iki ülke arasındaki sınır geçişin ne kadar rahat ve ‘içler acısı’ olduğunu göstermek için böyle bir eyleme imza attığı belirtti.

İNGİLİZ Daily Mail gazetesinin haberine göre bir kişi Berlin saldırısının ardından Avrupa’daki

Video Youtube’a şu açıklamayla kondu: “Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir Daily Mail gazetesinin haberine göre bir kişi Berlin saldırısının ardından Avrupa’daki sınır ların ne kadar kontrolsüz olduğunu göstermek için elinde terör örgütü DEAŞ bayrağı yla sınırı geçme denemesi yapıyor. Danimarkalı genç Almanya sınırını geçtiği görüntüleri görüntüleyerek Youtube’a yükledi.Video Youtube’a şu açıklamayla kondu: “Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir DEAŞ teröristi sınırı fark edilmeden geçebilir mi? Sınır kontrolleri yok. Açık sınırlarımızla kendinizi rahat hissediyor musunuz?” Videonun sonunda denemeyi yapan genç silahla ateş ediyor gibi ve gırtlak kesiyor gibi hareketler yapıyor.

