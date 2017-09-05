Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Eylül 2017 Alanya -...
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı ameliyatına dikkat!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
banner468

Sincar'da PKK'dan Peşmerge'ye bombalı saldırı

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde Peşmergeleri taşıyan aracı hedef alan bombalı saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği belirtildi

Sincar'da PKK'dan Peşmerge'ye bombalı saldırı

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde Peşmergeleri taşıyan aracı hedef alan bombalı saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği belirtildi

05 Eylül 2017 Salı 21:21
Sincar'da PKK'dan Peşmerge'ye bombalı saldırı
banner404

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Batı Dicle  Emniyet Müdürü Aşti Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peşmerge güçlerini  taşıyan otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak  ettirildi. Bomba, DEAŞ değil, PKK'nın kontrol ettiği bölgeden getirilmiş ve PKK  tarafından geçişten kısa süre önce yol kenarına yerleştirilmiş." dedi.
 
"Peşmerge nöbetini önceden öğrenmişler"
 
Koçer, "Öyle görünüyor ki, PKK militanları Peşmergenin nöbet değişim  zamanını önceden öğrenmiş ve Peşmergeler nöbete giderken Sincar sınırında uzaktan  kumanda ile bombayı infilak ettirmişler." diye konuştu.
 
Bunun terör örgütünün yeni bir taktiği olduğunu ifade eden Koçer, bu  tür olaylara karşı önlem alacaklarını söyledi.
 
Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda  yaralanan 15 Peşmerge'nin hastanede tedavisi sürüyor.
 
Peşmerge Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden daha önce yapılan  açıklamada, Peşmerge güçlerini taşıyan servis aracının, Sincar ilçesine bağlı  Mişerfe-Naim bölgesi arasından geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının  infilak ettirildiği ifade edilmişti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair  bilgi içermeyen açıklamada 12 Peşmerge'nin yaralandığı kaydedilmişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKPeşmergeSincar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!
Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!
ABD yine alarmda
ABD yine alarmda
BM'den flaş Arakan açıklaması
BM'den flaş Arakan açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim