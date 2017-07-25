Sığınmacıya ömür boyu hapis cezası

KREMS Bölge Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, 2016 yılında Avusturya’nın Waldviertel bölgesindeki bir sığınmacı merkezinde gözaltına alınan Filistinlinin, Hamas üyesi olduğu ve sosyal medya hesabı üzerinden İsrail’de terör eylemi gerçekleştirilmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, sanığın faklı suçlardan da yargılandığı belirtilerek, Josefstadt hapishanesinde kaldığı zaman zarfında devlet otoritesine karşı geldiği ve kurumun bir doktoruna iftira attığı ileri sürüldü. Sanığın ömür boyu hapse mahkum edildiği ancak temyize gidilmesi nedeniyle varılan hükmün nihai olmadığı belirtildi. Gazze Şeridinde doğduğu belirtilen 27 yaşındaki Filistinlinin, 9 yıl İsrail hapishanelerinde mahkum edildiği, 2015 yılında Avusturya’ya gelerek sığınmacı olmak için başvurduğu öğrenildi.