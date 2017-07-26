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Sığınmacı kotası gerekli

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Macaristan ve Slovakya'nın zorunlu sığınmacı kotasının iptali için açtığı davanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Dava Avrupa Birliği'nin sığınmacı politikası için kilit önem taşıyor

Sığınmacı kotası gerekli

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Macaristan ve Slovakya'nın zorunlu sığınmacı kotasının iptali için açtığı davanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Dava Avrupa Birliği'nin sığınmacı politikası için kilit önem taşıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:52
Sığınmacı kotası gerekli
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MACARİSTAN  ve Slovakya sığınmacıların Avrupa Birliği ülkeleri arasında dağıtılmasıyla ilgili uygulamayı, Avrupa Adalet Divanı'nın gündemine taşımıştı. Bu yıl karar çıkması beklenen davada Başsavcı Yves Bot, Bratislava ve Budapeşte tarafından sunulan usulle ilgili tezleri reddederek uygulamanın gerekli olduğunu belirtti.Tarihinin en büyük sığınmacı akınıyla karşı karşıya olan Avrupa ülkeleri, çözüm olarak 2014 yılında bir kota sistemi üzerinde anlaşmıştı. Ülkelerine sığınmacı almak istemeyen Macaristan ve Slovakya, 2014'te alınan kota kararı ile AB prosedürüne aykırı davranıldığını savunmuştu. AB bu kararı Yunanistan ve İtalya'ya Akdeniz'den kaçak yollarla gelen sığınmacı sayısındaki artış nedeniyle bu iki ülke üzerindeki baskıyı hafifletmek adına almıştı. Sisteme Polonya, Romanya ve Çekya de karşı çıkıyor.

Başsavcı Yves Bot, "İtiraz edilen hukuki tasarruf 2015 yazını takiben yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle İtalya ve Yunanistan'ın göç sistemleri üzerine binen oldukça ağır baskıyı otomatik olarak rahatlatıyor...ve bu nedenle hedeflediği amaca ulaşmak anlamında gereklidir" dedi. Yaz tatili sonrası karar vermesi beklenen mahkemenin genellikle Başsavcı'nın tavsiyelerini dikkate aldığı belirtiliyor.Varşova ve Bratislava hükümetlerinin şimdiye kadar bu uygulama kapsamında tek bir sığınmacı dahi kabul etmediği bildirildi. Diğer taraftan Almanya gibi yüz binlerce sığınmacıyı kabul eden birlik üyeleri ile sığınmacı kabul etmek istemeyen ülkeler arasında birliğe zarar verecek tartışmalar yaşanması endişe yaratıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaABMülteci Krizi
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