Sıcaklık o ülkede 60 dereceye yükseldi

KÖRFEZ bölgesini sıcak hava dalgası sardı. Kuveyt'te 60 derece ye çıkan sıcaklık nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Kuveyt İtfaiye Genel Müdürlüğü Sözcüsü Albay Khalil El Amir, başkent Kuveyt’in Sharaq bölgesinde yüksek sıcaklık nedeniyle inşaat halindeki binalarda yangın çıktığını, yangının söndürülmesi için 9 yangın söndürme ekibinin görevlendirildiğini belirtti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çevredeki binalara sıçramadan yangını kontrol altına aldığı bildirildi.

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