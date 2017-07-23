Sessiz protesto gösterisi

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de, hayvan hakları savunucusu bir grup, hayvanların ticari amaçlar doğrultusunda gaddarca öldürülmesini sessiz bir şekilde protesto etti. Grubun, ellerinde taşıdıkları pankartlarda "İsveç'te bir yıl içinde milyonlarca hayvan öldürülüp, restoranlarda pişirilip insanlara sunuluyor. Biz hayvan hakları savunucuları olarak bunu protesto edip, sessiz bir protesto hazırladık" mesajı yer aldı. Grup, devletin bu konuya sessiz kaldığını, yapılan toplantıların sonuç vermediğini açıkladı.

