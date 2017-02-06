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Sel felaketi! 23 ölü...

Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Sel felaketi! 23 ölü...

Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:53
Sel felaketi! 23 ölü...
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PERU Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki sel baskınlarında en az 23  kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 72 bin kişinin sel  baskınlarından etkilendiği, 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve  46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, Lambayeque ve Loreto bölgelerinde enkaz kaldırma ve yardım  çalışmalarına katılmaları için 3 binden fazla askerin görevlendirildiği  kaydedildi. Şiddetli yağmurların etkili olduğu ülkede ocak ayı sonunda başkent  Lima başta olmak üzere ülkenin Arequipa, Huancavelica, Ica şehirlerinde acil  durum ilan edilmişti. Meteoroloji yetkilileri, Pasifik'te mevsim normallerinin üzerinde  artış gösteren hava sıcaklıkları nedeniyle artan yağışların nisan ayına kadar  devam etmesini beklediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
SelPeruPeru Savunma Bakanlığı
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