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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Seçimlerde oyunu kendi partisine vermedi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, seçimler için oy kullanırken kendi partisinin pusulasını almadığı fark edildi

Seçimlerde oyunu kendi partisine vermedi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, seçimler için oy kullanırken kendi partisinin pusulasını almadığı fark edildi

25 Nisan 2017 Salı 21:17
Seçimlerde oyunu kendi partisine vermedi
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FRANSA Cumhurbaşkanı Françoise Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanırken, ilginç bir görüntüye imza attı. Hollande, oy pusulalarının dizildiği masadan 11 aday arasından sadece 4 adayın pusulasını aldı. Hollande'ın imza attığı ilginç görüntü ise kendi partisinin oy pusulasını almadığı oldu. Hollande, bir vatandaşın yanına geldiğini fark etmesi üzerine 5'inci pusulayı da alelacele alması kameralara yansıdı. Hollande'ın aldığı oy pusulasının, partisinin adayı Hamon'a ait olduğu ve vatandaş yaklaşmadan önce bu pusulayı atlayıp diğerlerine geçmiş olduğu fark edildi. Hollande'ın oy işlemi, Fransa'da "acaba kendi partisine oy vermedi mi?" dedikodularına neden oldu.

Öte yandan Hollande eski sosyalist Bakan Macron'a ikinci turda destek olacağını açıkça bildirmiş ve Le Pen'e karşı baraj oluşturmak için çağrıda bulunmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı François HollandeSeçimler
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