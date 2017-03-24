Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Seçime giden soydaşlara protestocu engeli

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partilerin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a gelip oy kullanmalarını istemediklerini açıklamasının ardından, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yakınlarındaki protesto gösterileri sürüyor

Seçime giden soydaşlara protestocu engeli

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partilerin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a gelip oy kullanmalarını istemediklerini açıklamasının ardından, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yakınlarındaki protesto gösterileri sürüyor

24 Mart 2017 Cuma 13:45
Seçime giden soydaşlara protestocu engeli
banner404

BUGÜN de çağrılar üzerine toplanan protestocular, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a geçişlerini engellemek için yolu trafiği kapattı. Bulgar yetkililer ise Türk gazetecilerin ülkeye girişine, 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermedi.
Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türkler'in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi bazı Bulgar partiler, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini açıkladı, geçen salı günü Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda biraraya gelen çeşitli gruplar eylem yaptı. Ellerinde Bulgar bayrakları taşıyan gruplar yola zincir çekip, araç lastikleriyle yolu da geçişe kapattı.
Aynı bölgede bugün daha büyük bir protesto eylemi yapılacak olması nedeniyle, bölgede Bulgar polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Sabah erken saatlerde Bulgaristan'a oy kullanmak için otobüslerle gelen çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sorun yaşamadan karşı tarafa geçiş yaptı.
Saat 11.00 sıralarından itibaren ise Bulgar protestocular Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda biraraya gelmeye başladı. Ellerinde Bulgar bayrakları bulunan protestocular, yolu geçişe kapattı.
Bulgarların protestosunu takip etmek için bu ülkeye gitmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Türk gazetecilere ise Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda ülkeye girişlerine izin verilmedi. Bulgar yetkililer, eylem yapılacağını belirterek, gazetecilerin girişlerine 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmediğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan gazeteciler, izin verilmemesi üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanSeçimKapitan Andreevo Sınır KapısıKAPIKULE SINIR KAPISI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok ayrılık! Meydan okudu 
Şok ayrılık! Meydan okudu 
Korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirine girdi
Korkunç kaza! Yüzlerce araç birbirine girdi
Termik santralde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Termik santralde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals