Seçimde yolsuzluk iddiası

CUMHURİYETÇİLER Partisi'nden en güçlü cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’a, senatoda çalışmadan maaş bağlandığı suçlaması, aday Fillon’u yarıştan kopardı. Fransa’da yapılan kamuoyu araştırmalarına göre ilk tur seçimleri için aday François Fillon’un oy oranı yüzde 18’e düştü.



2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan ve yeniden 2017 seçimlerine aday olan Nicolas Sarkozy’nin ise, 2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında aşırı harcama yapmak ve naylon fatura düzenlemek suçlarından yargılanacak. Avukat Nicolas Sarkozy'nin davasıyla bağlantılı olarak 13 kişi daha sanık sandalyesine oturacak.



2012 yılı seçim kampanyasında Nicolas Sarkozy’nin 42,8 milyon Euro para harcadığı iddiası ülkede en çok konuşulan haber oldu. Tüm suçlamaları reddeden deneyimli siyasetçi Sarkozy, suçlamaya konu olan gelişmelerden haberi olmadığını iddia etti. Yasalara göre söz konusu suçun cezası bir yıl hapis ve 3 bin 750 Euro para cezası. Nicolas Sarkozy’nin avukatı Thierry Herzog, müvekkili Nicolas Sarkozy’nin suçsuz olduğunu savunarak davayı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.



Skandallar Marine Le Pen ve Emmanuel Macron’un oylarını yükseltti



Fransa’da seçim kampanyalarında yaşanan finans skandalları, radikal sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen’in oy oranını yüzde 29’a çıkardı. Şimdiden cumhurbaşkanlığının en güçlü adayı olarak gösterilen Marine Le Pen'in ve ülkenin en genç bağımsız adayı olan, eski Sosyalist Partili Emmanuel Macron'un (39) oyları, en son tahminlere göre yüzde 25’e yükseldi.



Kendisinden 24 yaş büyük Fransızca öğretmeni Brigitte Trogneux (63) ile evli olan Emmanuel Macron şimdiden yedi torun sahibi. Sallantılı geçen Fransa seçim yarışında diğer adaylar arasında, Sosyalist Parti'den Benoit Hamon (49) ve Sol Parti'den Jean- Luc Melenchon (65) yer alıyor.



Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen ise Fransa’da Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yarattığı sağcı etkiyle seçimleri kazanacağını iddia ediyor.