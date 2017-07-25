Şaşırtan görüntü! Birden eğilip yola kapandılar

ÇİN'İN güneyindeki Guangdong eyaletinde yağmurlu bir gün. Kutsal Guanyin Dağı'nın eteklerinde diz çökmüş insanlar dua ediyor. Guanyin Dağı, Mahayana budistleri için kutsal mekanlardan biri.
BU SIRA DIŞI KARA GÜNÜN FOTOĞRAFLARI ARASINDA YER ALIYOR
Reuters haber ajansı, yağmurlukla yere kapanan insanları gösteren bu sıra dışı kareyi günün fotoğrafları arasında gösterdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.