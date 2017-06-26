Sarhoş kadın sürücü direğe çarptı da çarptı

WASHİNGTON'DA sarhoş kadın sürücü, aracıyla direğe çarptı. Hem de bir kez de değil. O anlarsa güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Aracın kısmında büyük hasar oluşurken, yoluna devam eden kadın sürücü, çok geçmeden polis tarafından durduruldu ve gözaltına alındı.
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