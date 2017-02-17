Samsung'un veliahtı tutuklandı 

GÜNEY Kore'de teknoloji şirketi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Başkent Seul'deki Merkez Bölge Mahkemesi, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı vakıflara rüşvet vermekle suçlanan Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkeme heyeti, Lee'nin yeni deliller ışığında tutuklanması gerektiğine karar verdi.

Savcılar, 20 gün içinde iddianameyi hazırlayacak. Lee ve Samsung, söz konusu suçlamaları reddetti.

Mahkeme, 19 Ocak'ta Lee'nin zimmetine para geçirme ve yalancı şahitlik suçlamalarıyla tutuklanması için yeterli kanıt olmadığına hükmetmişti.

Lee, 13 Şubat'ta yeniden ifadeye çağrılmış ve 22 saat boyunca özel yetkili savcılar tarafından sorgulanmıştı. Savcılar, mahkemeden Lee'nin tutuklanmasını talep etmişti.

Lee'nin, şirketin 75 yaşındaki babasından kendisine sorunsuz devri için Park Geun-hye ve yakın dostu Choi Soon-sil'le bağlantılı vakıflara milyonlarca dolar yardım yaptığı iddia ediliyor. Lee, aralık ayında verdiği ifadede daha önce meclis soruşturmasında yaptığı tanıklığı değiştirmiş, bu kez Devlet Başkanının Choi Soon-sil'e para aktarılması için şirketi zorladığını öne sürmüştü. Lee Jae-yong, daha önce yapılan bağışları kabul etmiş fakat şirketin bunun karşılığında herhangi bir siyasi nüfuz sağlamadığını belirtmişti.

Choi ve kızına para aktarıldığına ilişkin suçlamaları incelemek üzere kasım ayında Samsung'un Seul'deki şubelerine baskın düzenlenmişti.

Samsung Başkanı Lee Kun-hee’nin 2014'te geçirdiği kalp krizinin ardından tek oğlu olan Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti.

