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Şam'da peş peşe bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'da Tahrir Meydanı'nda bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Ayrıca başkentin batısında bir başka alanda iki ayrı bombalı saldırı daha düzenlendi

Şam'da peş peşe bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'da Tahrir Meydanı'nda bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Ayrıca başkentin batısında bir başka alanda iki ayrı bombalı saldırı daha düzenlendi

02 Temmuz 2017 Pazar 10:21
Şam'da peş peşe bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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REUTERS haber ajansına göre Suriye'nin başkenti Şam'ın en kalabalık ve merkezi yerleriden biri olan Tahrir Meydanı'nda bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Yerel televizyon kaynaklarına göre saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Başkent Şam'da bombalar art arada patladı. Kentin batısında iki ayrı alanda bomba yüklü araçlar patladı. Saldırılarla ilgili ayrıntılı bir bilgi ise henüz yok.

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