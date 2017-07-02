Şam'da peş peşe bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

REUTERS haber ajansına göre Suriye'nin başkenti Şam'ın en kalabalık ve merkezi yerleriden biri olan Tahrir Meydanı'nda bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Yerel televizyon kaynaklarına göre saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
Başkent Şam'da bombalar art arada patladı. Kentin batısında iki ayrı alanda bomba yüklü araçlar patladı. Saldırılarla ilgili ayrıntılı bir bilgi ise henüz yok.
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