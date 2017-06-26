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Salvador Dali'nin mezarı açılacak

Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarının DNA testi için açılacağı bildirildi

Salvador Dali'nin mezarı açılacak

Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarının DNA testi için açılacağı bildirildi

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:20
Salvador Dali'nin mezarı açılacak
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İSPANYA'NIN başkenti Madrid'deki mahkemede yargıç Maria del Mar Crespo, 1904-1989 yıllarında yaşayan dünyaca ünlü sürrealist ressam Salvador Dali'nin kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in yürüttüğü hukuki mücadele sonrasında İspanyol sanatçının mezarının DNA testi için açılmasına karar verdi.

Dali'nin Barcelona'nın kuzeyindeki Figueras kasabasındaki Dali Tiyatro-Müzesi'ndeki mezarı açılarak kemik veya diş gibi kalıntılara Toksikoloji Enstitüsünde DNA testi yapılacak.

Dali'nin kızı olduğunu iddia eden Pilar Abel, miras hakkı talebiyle Nisan 2015'te İspanya Maliye ve Kamu Yönetimi Bakanlığı ile Dali Vakfına karşı Madrid 11 numaralı mahkemesine dava açma başvurusunda bulunmuştu. Figueras'da 1956 yılında doğan Abel, annesi ile ünlü Katalan ressamın 1955'de kısa birliktelik yaşadığını ve annesinin kendisine birçok kez babasının Dali olduğunu söylediğini ileri sürmüştü.

Abel'in babasının Dali olduğunu ispat etmesi halinde mirasının yüzde 25'ini almaya hak kazanabileceği, bunun da 300 milyon avrodan fazla bir miktara denk geldiği iddia ediliyor.

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Salvador DaliDNA
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