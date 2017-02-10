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Saldırı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı

Fransa’nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve baskın düzenleyen terörle mücadele timleri, terör saldırısı hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı

Saldırı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı

Fransa’nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve baskın düzenleyen terörle mücadele timleri, terör saldırısı hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı

10 Şubat 2017 Cuma 16:25
Saldırı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı
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FRANSIZ basınında güvenlik kaynaklarına dayandırılarak çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde terörle mücadele timleri, Montpellier şehrinde bulunan bir apartman dairesine baskın düzenledi. Uzun süredir takip edilen bir kişinin yakalanması amacıyla düzenlenen baskında, biri 16 yaşında bir genç kız olmak üzere, 4 kişinin yakalandığı belirtildi. Genç kızın bir süredir sosyal medya üzerinden takibe alındığı ve Suriye’ye gitmek üzere olduğu bildirildi.
EVDE LABORATUVAR VAR
Evde yapılan aramada, terör saldırısında kullanılabilecek patlayıcılar ve bu maddeleri ürettikleri bir laboratuvarın bulunduğu ifade edildi. Evde ele geçirilen kimyevi maddelerin intihar saldırısı hazırlığı şüphesi doğurduğuna değinen güvenlik kaynakları, 4 kişinin ‘saldırı hazırlığı içerisinde olan kişiler’ kapsamına alındığını belirtti.
Fransız basını olayı yeni bir terör saldırısının önlendiği şeklinde duyurdu. Terörle mücadele timlerinin, yakalanan kişilerden birinin fazla miktarda aseton satın alması sonrası harekete geçtikleri kaydedildi. 16, 20, 26 ve 33 yaşlarındaki 4 kişinin sorguları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Saldırı HazırlığıMontpellierFransa
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