Sahte kapak olmuş

WASHİNGTON Post gazetesinin haberine göre Trump’ın sahibi olduğu en az dört golf kulübünde Başkan’ın, 1 Mart 2009 tarihli Time dergisine kapak olduğunu gösteren fotoğraflar asılı. Ancak Time dergisinin bu tarihli kapağında Trump değil, Oscar ödüllü ünlü aktris Kate Winslet var.CNBC’ye konuşan Time dergisi sözcüsü, Trump’ın 2009 yılında dergilerine kapak olmadığını söylerken “Bu kapağın gerçek bir Time kapağı olmadığını doğruyabilirim” dedi.Time dergisi, Florida’daki, Washington yakınlarındaki, Palm Beach kasabasındaki ve İrlanda’daki Doobeg köyündeki golf kulüpleri yöneticilerinden, sahte Trump kapaklarının kaldırılmasını istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee ise “Trump’ın golf kulüplerindeki dekorla ilgili yorum yapmayız” dedi.