Sahte içki 12 kişiyi öldürdü

PAKİSTANLI emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sahte içki içen 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Sahte alkol kullanımına bağlı olarak rahatsızlanan 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini veren yetkililer, bunlardan 4'ünün hayati tehlikesi bulunduğunu ifade etti.
Yetkililer, sahte içki sattıkları iddiasıyla 7 şüphelinin gözaltına alındığını da duyurdu.
İçki satışının yasak olduğu Pakistan'da, Müslüman olmayanlar lisanslı marketlerden alkol satın alabiliyor.
Pakistan'da, Noel kutlamaları sırasında sahte içki tüketen 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Hristiyan olduğu belirtildi. Ülkede Müslümanlara içki satışı yasak
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