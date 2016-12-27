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Sahte içki 12 kişiyi öldürdü

Pakistan'da, Noel kutlamaları sırasında sahte içki tüketen 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Hristiyan olduğu belirtildi. Ülkede Müslümanlara içki satışı yasak

Sahte içki 12 kişiyi öldürdü
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PAKİSTANLI emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sahte içki içen  12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. 
Sahte alkol kullanımına bağlı olarak rahatsızlanan 34 kişinin  hastaneye kaldırıldığı bilgisini veren yetkililer, bunlardan 4'ünün hayati  tehlikesi bulunduğunu ifade etti. 
Yetkililer, sahte içki sattıkları iddiasıyla 7 şüphelinin gözaltına  alındığını da duyurdu. 
İçki satışının yasak olduğu Pakistan'da, Müslüman olmayanlar lisanslı marketlerden alkol satın alabiliyor.
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Etiketler; #sahte içki #Pakistan #Noel kutlamaları #Hristiyan
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