Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Grip artık daha uzun sürüyor
Grip artık daha uzun sürüyor
Koltuk altı terlemesine botokslu çözüm
Koltuk altı terlemesine botokslu çözüm
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu

Sağlık merkezine 'klor gazlı' saldırı!

Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait bir askeri helikopterin Hama'nın Latamne beldesinde sağlık merkezine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi gazdan etkilendi

Sağlık merkezine 'klor gazlı' saldırı!

Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait bir askeri helikopterin Hama'nın Latamne beldesinde sağlık merkezine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi gazdan etkilendi

26 Mart 2017 Pazar 10:54
Sağlık merkezine 'klor gazlı' saldırı!
banner404

SAĞLIK merkezindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, Esad rejimine ait bir askeri helikopterle Hama ilinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Latamne beldesinde sağlık merkezine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu merkezde bulunan doktor Ali Derviş ile hastası atılan gazlardan etkilenerek yaşamını yitirirken, 30 kişi de çevreye yayılan gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerin söz konusu beldedeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden yetkililer, bombardımana maruz kalan sağlık merkezinin hizmet veremez hale geldiğini aktardı.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Zafer Ordusu ve ona destek veren diğer muhalif gruplar, 5 günden bu yana Hama'nın kuzey kırsalında Esed güçlerine yönelik operasyonlar düzenliyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sağlık MerkeziKlor GazıAli Derviş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göstericilere sert müdahale: 100'den fazla gözaltı
Göstericilere sert müdahale: 100'den fazla gözaltı
AB liderlerine Papa fırçası
AB liderlerine Papa fırçası
Komşu ülkede kırmızı alarm
Komşu ülkede kırmızı alarm

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals