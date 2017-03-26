Sağlık merkezine 'klor gazlı' saldırı!

SAĞLIK merkezindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, Esad rejimine ait bir askeri helikopterle Hama ilinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Latamne beldesinde sağlık merkezine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu merkezde bulunan doktor Ali Derviş ile hastası atılan gazlardan etkilenerek yaşamını yitirirken, 30 kişi de çevreye yayılan gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerin söz konusu beldedeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden yetkililer, bombardımana maruz kalan sağlık merkezinin hizmet veremez hale geldiğini aktardı.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Zafer Ordusu ve ona destek veren diğer muhalif gruplar, 5 günden bu yana Hama'nın kuzey kırsalında Esed güçlerine yönelik operasyonlar düzenliyor.