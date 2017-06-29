'Rusya'ya gizli operasyon yapılıyor!'

FAALİYETLERİ SSCB devrinden beri pek çok filme konu olan örgütün mensuplarına hitap eden Putin, yabancı gizli servislerinin Rusya ve müttefiklerine karşı çalışmalarını artırdığı ve bazı terör örgütleri ile açıkça işbirliği içinde olduğunu savundu.

Rus illegal istihbaratın 95. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) merkez ofisini ziyaret eden Putin, “Genel olarak yabancı gizli servislerinin Rusya ve müttefiklerimize yönelik artan etkinlik ortada.

Bilgi toplama ve yalan bilgi yayma, siber saldırıda yeni yöntemlere başvuruyor, Rusya’nın savunma, ekonomik ve kaynak potansiyeliyle ilgili bilgi alabilmek için ajan toplama çabalarında bulunuyorlar” dedi.

'RUSYA SINIRLARINDAKİ BÖLGELERİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA ÇABALARI VAR'

Sputnik'in aktardığına göre, bazı yabancı istihbaratların Rusya sınırındaki ülkelerde doğrudan aşırılıkçı ve terörist gruplara destek verdiğini söyleyen Putin, “Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunları iyi biliyorsunuz. Bu sorunlar ve gelişimimizi engelleme, bize çatışmayı dayatma, Rusya sınırlarındaki bölgeleri istikrarsızlaştırma çabaları var. Silah olarak terörist ve aşırılıkçı gruplar da kullanılıyor. Aralarında bazıların titizlikle korunduğu ve hatta bazı ülkelerin gizli servisleri tarafından doğrudan destek aldığı bir sır değil” ifadelerini kullandı. Yabancı istihbaratların Rusya içindeki toplumsal süreçleri etkileme çabalarına da dikkat çeken Putin, “Ülkemizdeki siyasi ve toplumsal süreçleri etkileme amacıyla operasyonlar yapılıyor” diye konuştu.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) ülke bağımsızlığının garantilerinden biri olduğunu kaydeden Putin, “İstihbaratımızın potansiyelini, teknik ve operasyon imkanlarını güçlendirmeye ve artırmaya, sırtımızı deneyimli profesyonellere dayamaya, genç kadroları yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi. Putin, başta Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) olmak üzere tüm Rus istihbarat kurumlarının başarılı çalışmasının, Rusya’nın bağımsız gelişiminin, güvenliğinin ve istikrarının önemli garantilerinden biri olduğunun altını çizdi.

'ORDU, RUSYA'DAN HOŞLANMAYANLARIN ŞANTAJINDAN KORUYABİLİR'

Bu arada Putin, ülkenin potansiyel saldırganlardan savunması için ileride de muharebe potansiyelini güçlendirip bütün ordu birliklerinin koordineli ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. Rusya'nın yüksek askeri okullarının mezunlarıyla bir araya gelen Putin, ‘Sadece modern, güçlü, hızlı ve etkili şekilde hareket edebilen silahlı kuvvetler ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayabilir, bizi ve müttefiklerimizi her hangi potansiyel saldırgandan, bağımsız ve egemen Rusya'dan hoşlanmayanların baskısı ve şantajından koruyabilir' ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Rus ordusunun önemli ölçüde güçlendiğine dikkat çeken Putin, Suriye'de teröristlere karşı yürütülen operasyonun Rus askeri birliklerinin profesyonelliğinin artmasını açıkça gösterdiğini vurguladı. İleride ordunun muharebe potansiyelini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Rus lider, ‘Uzun vadeli plan ve programlara dayanarak Silahlı Kuvvetlerimize bağlı bütün birliklerin koordineli ve düzgün şekilde faaliyet göstermesini sağlamayı, ülkemizde verilen askeri eğitimin kalitesi ve etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz' diye sözlerine ekledi.