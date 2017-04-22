Rusya, Yehova Şahitleri'ni yasakladı!

KARARA itiraz edeceklerini belirten Yahova Şahitleri'nin Rusya temsilcisi Yaroslav Sivulsky ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor:

''Gerçekten şok oldum çünkü böyle bir şeyin anayasası tarafından inanç özgürlüğün garanti altına alındığı modern Rusya'da bile olabileceğini beklemiyordum. Fakat gerçek hayatta sadece anayasanın ihlal edildiğine değil, tüm kanunların ihlal edildiğine şahit oluyoruz."

İTİRAZ İÇİN 30 GÜNLERİ VAR

Örgütün karara itiraz için 30 gün süresi bulunuyor.

1870'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyan teolojisini temel alarak kurulan örgüt, öğretilerini anlatmak ve taraftar kazanmak için kapı kapı dolaşan gönüllüleriyle tanınıyor.