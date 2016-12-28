Rusya sıraladı! Şimdi PYD düşünsün

TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili olarak; TBMM, belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek. Milletvekilleri yazılı soru sorabilecek maddesi komisyonda kabul edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 'doğuştan Türk olma' şartı da tekliften çıkartılıyor