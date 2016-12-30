ALMAN DPA haber ajansına verdiği demeçte Rusya'nın NATO'nun komşusu olduğunu ve komşusu olarak kalmaya devam edeceğini belirten Stoltenberg, bu nedenle Moskova ile diyalogu sürdürmeye ve tansiyonu düşürmeye çalıştıklarını kaydetti. Bu arada "2017'de NATO'yu Rusya mı yoksa IŞİD mi daha fazla tehdit edecek?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "Rusya ile IŞİD'i kıyaslamak anlamsız. IŞİD, birçok NATO ülkesinin başkentinde terör saldırıları gerçekleştirdi ve yeni saldırı tehdidi devam ediyor. Amacımız IŞİD'i yok etmek" dedi.