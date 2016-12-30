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'Rusya ile IŞİD'i kıyaslamak anlamsız'

Rusya'nın İttifak ülkeleri için doğrudan tehdit oluşturmadığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile IŞİD'i kıyaslamanın anlamsız olduğunu vurguladı

'Rusya ile IŞİD'i kıyaslamak anlamsız'

Rusya'nın İttifak ülkeleri için doğrudan tehdit oluşturmadığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile IŞİD'i kıyaslamanın anlamsız olduğunu vurguladı

30 Aralık 2016 Cuma 17:09
'Rusya ile IŞİD'i kıyaslamak anlamsız'
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ALMAN DPA haber ajansına verdiği demeçte Rusya'nın NATO'nun komşusu olduğunu ve komşusu olarak kalmaya devam edeceğini belirten Stoltenberg, bu nedenle Moskova ile diyalogu sürdürmeye ve tansiyonu düşürmeye çalıştıklarını kaydetti. Bu arada "2017'de NATO'yu Rusya mı yoksa IŞİD mi daha fazla tehdit edecek?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "Rusya ile IŞİD'i kıyaslamak anlamsız. IŞİD, birçok NATO ülkesinin başkentinde terör saldırıları gerçekleştirdi ve yeni saldırı tehdidi devam ediyor. Amacımız IŞİD'i yok etmek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaIŞİDNATOJens Stoltenberg
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