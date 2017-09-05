Rusya füzelerle vurdu! Harita değişti...

KANLI terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde adım adım yenilgiye sürükleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de demirli Amiral Essen savaş gemisinden fırlatılan füzelerin kent çevresindeki DEAŞ teröristlerini imha ettiğini duyurdu.

Vurulan hedefler arasında üst düzey komutanlar, cephanelikler, bomba yüklü araçların imha edildiği atölye ve çok sayıda militan bulunuyor. Öldürülen teröristler Rusya ve eski Sovyet ülkelerinden DEAŞ'a katılan isimler.

Üç yıldır DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyr ez Zor'a Suriye ordu birlikleri ulaştı ve kuşatmayı kırdı. Reuters ve AP haber ajansları, gelişmeyi son dakika koduyla dünyaya duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, birliklerin kent merkezinde 137. Topçu Tugayı'na ulaşarak kuşatmayı deldiğini aktarıyor.

Kentin dış mahallerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor, Rus hava kuvvetleri karadeki rejim birliklerine destek veriyor.

Askerler, batı cephesinden günlerdir terör mevzilerini yarmaya çaba gösteriyordu.

Teröristler çölde bekliyor, bir kısmı kayıp!

Şam rejimi, Lübnan sınırındaki DEAŞ teröristlerini tahliye ederek iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir sınırda tamamen kontrolü eline geçirmişti. Ancak ABD öncülüğündeki koalisyon, terörist konvoyunun Irak sınırındaki El Kaim'e ilerlemesine izin vermiyor. Güzergahı bombalanan konvoyun bir kısmı çöl ortasında beklerken, bir kısmı ise kayıp.

BM iki ay süre verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, önceki gün terör örgütü için sonun başladığını ve katil sürüsünün iki ay içinde mağlup edileceğini açıklamıştı. Ekim ayının sonuna kadar DEAŞ'ın yenilmesini beklediğini aktaran özel temsilci, terör örgütünün yıkılmasının ardından Suriye'de adil ve özgür bir seçimin yapılması için uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiğini aktarmıştı.

Halifelik çöküyor!

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde halifelik ilan eden kanlı terör örgütü DEAŞ, son üç yıl içinde Irak ve Suriye'de 70 bin kilometrekareden fazla bölgeyi kaybetti. Yitirilen alan Irak'ta yüzde 80, Suriye'de yüzde 60'ı buldu.

İşgal ettiği en büyük kent Musul'dan 9 Haziran'da, hemen batıdaki Türkmen kenti Telafer'den 27 Ağustos'ta temizlenen terör örgütü, son altı ayda ağır darbe yedi. Ocak 2017'den bu yana DEAŞ'ın temizlendiği alan 20 bin kilometrekareden fazla.

Kanlı örgüt, geçen yıl da Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirmişti. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

Katil sürüsü, halihazırda fiili başkent ilan ettiği Rakka'da kuşatma altında tutuluyor.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.