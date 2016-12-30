Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'e teklif

RUSYA Dışişleri Bakanı Lavrov, "Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif ettik" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif ettiğini söyledi. Rossiya-24 kanalına konuşan Lavrov, ABD'nin 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesini karşılıksız bırakmayacaklarını belirterek "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kanundur" dedi.

MOSKOVA'DA ABD'Lİ DİPLOMATLARIN KULLANDIĞI BİNALAR YASAKLANACAK

Lavrov, "Dışişleri Bakanlığı olarak Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 31 ve St. Petersburg Başkonsolosluğundan 4 olmak üzere 35 Amerikalı diplomatın sınır dışı edilmesini önerdik. Ayrıca Moskova'daki 2 binanın ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını teklif ettik" ifadelerini kullandı. Lavrov, söz konusu iki yerin, ABD'li diplomatların dinlenmek için kullandığı Moskova yakınlarındaki "Serebryanıy Bor" tesisi ve bir depo olduğunu belirtti.

ABD, 35 RUS DİPLOMATIN ÜLKEYİ TERK ETMESİNİ İSTEMİŞTİ

ABD, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.