banner428
banner405

Rusya Devlet Başkanı Putin'den sert mesaj!

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Hiç kimse bize üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar çıkartamaz. Önemli olan bizim başarılı çalışmamız" dedi

Rusya Devlet Başkanı Putin'den sert mesaj!
banner404
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya üstesinden gelemeyeceği sorunlar çıkarmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.
Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl kabulünde konuşan Putin, ekonomik ve sosyal alandaki konuların çözümü açısından bir önceki yıla göre daha zor geçmesine rağmen 2016'da daha iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtti.
Putin, "Hiç kimse bize üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar çıkartamaz. Önemli olan bizim başarılı çalışmamız." diye konuştu.
Öte yandan Putin, yeni yıl kabulünden önce 2016'nın son Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.
Toplantıda, Suriye konusunun tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde ele alındığı ve diğer gündem maddelerinin değerlendirildiği bildirildi.
banner355
Etiketler; #Rusya Devlet Başkanı Putin #Rusya Devlet Başkanı Putinden sert mesaj! #Vladimir Putin
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Bursaspor'un stadyum hakları 29 yıla çıkarıldı
Sonraki Haber
TFF'den önemli duyuru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.