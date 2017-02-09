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Rusya'dan flaş hamle 

Rusya, NATO birliklerinin ve askeri teçhizatlarının Baltık ülkelerine, Polonya ve Almanya'ya yerleşmelerini tehdit olarak gördüğünü açıkladı. Bunun için kendi güvenliğini garantiye alacaklarını bildirdi

Rusya'dan flaş hamle 

Rusya, NATO birliklerinin ve askeri teçhizatlarının Baltık ülkelerine, Polonya ve Almanya'ya yerleşmelerini tehdit olarak gördüğünü açıkladı. Bunun için kendi güvenliğini garantiye alacaklarını bildirdi

09 Şubat 2017 Perşembe 16:43
Rusya'dan flaş hamle 
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RIA haber ajansının haberine göre, Rusya, NATO birliklerinin ve askeri teçhizatlarının Baltık ülkelerine, Polonya ve Almanya'ya yerleşmelerini tehdit olarak gördüğünü açıkladı ve bunun ne zaman sona ereceği hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını bildirdi. 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Moskova'nın bu durumu yakından izlediğini ve kendi güvenliğini garanti altına alacağını söyledi.
Meşkov,  "Bu yayılma tabii ki bizim için tehdit oluşturuyor ve kim bununla son bulacağını söyleyebilir. Hiçbir bilgiye sahip değiliz. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez, Alman askerlerini sınırlarımız boyunca görüyoruz." diye konuştu.  Meşkov, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Soğuk Savaş'tan bu yana, en büyük asker ve ağır silah yayılmasını Polonya'ya, Baltık ülkelerine ve Güneydoğu Avrupa'ya yerleştirdiğini belirtti. 
Alman birlikleri ve zırhları, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'nın Kırım özerk bölgesini topraklarına katması sonrasında Avrupa ülkelerine güven vermek için tasarlanan NATO planlarının bir parçası olarak Litvanya'yı güçlendirecek.

Kaynak: Gazetevatan

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Anahtar Kelimeler:
RusyaNATOAskeri TeçhizatBaltık ülkeleri
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