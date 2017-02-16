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Rusya'dan El Bab ve Esad açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, El Bab'ın Esad'in kontrolüne teslim edileceği iddialarını yalanladı

Rusya'dan El Bab ve Esad açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, El Bab'ın Esad'in kontrolüne teslim edileceği iddialarını yalanladı

16 Şubat 2017 Perşembe 09:38
Rusya'dan El Bab ve Esad açıklaması
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PUTİN'İN Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyindeki el-Bab kentinin Şam'ın kontrolüne teslim edilmesi anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"EL BAB'I ŞAM'IN KONTROLÜNE TESLİM ETMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"
"Bu tamamen kaynağı meçhul bir iddia" diyen Lavrentyev, "Halihazırda IŞİD'in kontrolünde olan El-Bab'a yönelik Türkiye destekli Suriyeli gruplar ve Suriye ordusu operasyon yürütüyor. Ama bu konuda herhangi bir değişim söz konusu değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaEl BabEsadVladimir PutinSuriyeAleksandr Lavrentyev
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