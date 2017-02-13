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Rusya'da helikopter kazası

Rusya'nın Altay bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi

Rusya'da helikopter kazası

Rusya'nın Altay bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi

13 Şubat 2017 Pazartesi 07:44
Rusya'da helikopter kazası
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TASS ajansında yer alan habere göre, Altay yakınlarındaki Teletskoe  Gölü'ne düşen helikopterde biri pilot 5 kişi bulunuyordu.
Düşen helikopterin yolcuları arasında, Rusya'ya bağlı Altay  Cumhuriyeti'nin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh'ın da yer aldığı  kaydedildi.
Kazadan canlı kurtulan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama  yapılmazken, helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlanıldığı  belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaHelikopterKazaTeletskoe  Gölü
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