Rusya'da çocuklara 'anormal' isim vermek artık yasak

RUS senatör Valentina Petrenko, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya geçen yıl çocuk isimlerine yönelik yasa tasarısı sundu. Çocuklara küfürlü söz, noktalama işaretleri, görev isimleri verilmesini yasaklanmasını öngören tasarı, Duma'da kabul edilerek yasa haline geldi.

Senatör Petrenko'nun nüfus kayıtlarına dayandırdığı ve "anormal" olarak tanımladığı isimleren bazıları, Okeana (Okyanus), Delfina (Yunus) ve Aprel (Nisan).

Ayrıca sembollerin de isim olarak kullanılmasını yasaklayan yasa ile çocuklara verilecek soyadı da ebeveynler tarafından belirlenebilecek. Böylelikle Rusya'daki çocuklar hem annesinin hem de babasının soyadını alabilecek.